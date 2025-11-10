ATP FinalsNews

Atp Finals Torino 2025, morto un uomo di 70 anni: aveva accusato un malore al fan village

Antonio Sepe
By Antonio Sepe
Nitto ATP Finals - FITP Photo
Nitto ATP Finals - FITP Photo

Tragedia al fan village allestito in piazza d’Armi, davanti all’Inalpi Arena, in occasione delle Atp Finals 2025 di Torino. Un uomo di 70 anni ha accusato un malore ed è poi deceduto all’ospedale Molinette. Immediatamente soccorso dai sanitari, per l’uomo – le cui condizioni erano fin da subito apparse critiche – non c’è stato nulla da fare. Nonostante il trasporto d’urgenza presso la più vicina struttura ospedaliera, l’arresto cardiaco è risultato fatale.

Emergenza anche sulla Inalpi Arena

Sempre a Torino, un altro spettatore si è sentito male. È accaduto sugli spalti della Inalpi Arena, pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valido per la prima giornata del round robin del Gruppo Jimmy Connors. Proprio in virtù di ciò, l’ingresso in campo dei due giocatori è stato posticipato di una decina di minuti.

