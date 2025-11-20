Argentina-Germania oggi in tv: quarti di finale Finals Coppa Davis 2025

Quando e come vedere in tv la sfida Argentina-Germania dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Dopo anni di assenza torna in Davis anche Alexander Zverev, leader di una squadra che comprende anche Struff, Hanfmann e il doppio Krawietz/Puetz. L’Argentina di capitan Frana si affida a F.Cerundolo, Etcheverry, Comesana, Zeballos e Molteni.

Argentina e Germania scenderanno in campo oggi, giovedì 20 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 17:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).