Luca Nardi in campo con Renzo Furlan dopo l’infortunio

Il recupero di Luca Nardi dall’infortunio rimediato a Indian Wells è iniziato col tutore (ma senza rovescio) allo Sporting Club Sassuolo e di fianco a lui c’è una new entry di lusso: Renzo Furlan.

La frattura all’ulna arriva dopo un inizio di stagione non brillante a livello ATP, ma incoraggiante nei Challenger, dove ha collezionato una finale nel ricco 125 di Manama, in Bahrein, dove erano presenti anche giocatori del calibro di Alexei Popyrin, Mattia Bellucci e Jacob Fearnley. Una discontinuità nei risultati che fa riflettere, soprattutto alla luce dello stop forzato: un periodo che può trasformarsi in opportunità per ritrovare motivazioni e, soprattutto, nuove sensazioni grazie all’arrivo di Furlan.

Una nuova avventura per entrambi, pronti a rilanciarsi. Il talento pesarese, noto ai più per aver sorpreso Novak Djoković a Indian Wells nel 2024, non ha vissuto un 2025 all’insegna della continuità e con il coach che ha portato Jasmine Paolini ai vertici del tennis femminile, anche lui pronto a una nuova e bellissima sfida, come lui stesso l’ha definita, può ritrovare i risultati che lo avevano fatto emergere e stabilire tra i primi 100 del mondo.

Ora la parola passa al tempo, quello necessario per recuperare, ma anche per capire fin dove può arrivare questo nuovo capitolo targato Nardi-Furlan.