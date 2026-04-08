Becker esalta Alcaraz: “Un artista”. E lancia la sfida ai giovani

Boris Becker, ex tennista tedesco e attuale membro dell’organizzazione che assegna i premi Laureus, ha parlato del momento che sta attraversando il tennis, in particolar modo della rivalità tra Sinner e Alcaraz, di cui ha elogiato lo stile: “È un artista”, dice l’ex numero uno del mondo. “È esattamente ciò di cui il tennis aveva bisogno. È molto carismatico. Un piacere da guardare”.

Secondo Becker, che ha parlato in un incontro con alcuni media internazionali, il numero uno al mondo “non ha punti deboli”, sebbene sottolinei: “Tutti gli artisti hanno bisogno di ispirazione. Lui si ispira a Sinner e a certe sfide, ma se gli incontri gli risultano troppo facili probabilmente si annoierà un po’”.

Il sei volte campione Slam, però, ha riflettuto anche sull’importanza, nonché sulla necessità, di “un paio di giocatori in più” che possano unirsi all’attuale dominio di Sinner e Alcaraz. Infatti, oltre al suo connazionale e numero 3 del ranking ATP, Alexander Zverev, ha menzionato anche Arthur Fils: “Mi piace il suo modo di giocare. Se è in forma, potrebbe sfidare Alcaraz e Sinner nei tornei del Grande Slam”.

Oltre al 21enne francese, appena rientrato dall’infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box per tutta la seconda parte della stagione passata, ha citato anche l’americano Learner Tien e il brasiliano Joao Fonseca: “Stimo molto Fonseca, anche lui ha un futuro promettente”, dichiara Becker.

Tuttavia, ci tiene anche ad avvertire questi giovani talenti: “Devono migliorare un po’ il loro gioco, devono dimostrare il loro valore quando conta. Non in allenamento, non nei quarti di finale di un torneo, ma nelle semifinali e nelle finali dei tornei del Grande Slam”, osserva il tedesco. “È qui che Alcaraz e Sinner sono ancora di un altro livello”.