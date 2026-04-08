Lucrezia Stefanini sostituisce Tyra Grant tra le convocate per le qualificazioni della Billie Jean King Cup

A 48 ore dall’inizio delle qualificazioni di Billie Jean King Cup al Colle degli Dei di Velletri, la nazionale italiana di Tathiana Garbin effettua una sostituzione tra le convocate. Lucrezia Stefanini, classe 1998 e attualmente numero 147 WTA, sostituisce la giovanissima Tyra Grant. L’azzurra classe 2008 era stata inizialmente chiamata dalla capitana per la sfida in programma contro il Giappone il 10 e l’11 aprile. Per la Stefanini, che ha condotto i primi allenamenti ai Castelli Romani sotto la supervisione di Paolo Cannova, si tratta della seconda convocazione in Coppa del Mondo dopo quella ottenuta a Siviglia nel 2023.