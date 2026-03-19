WTA Miami 2026: per la prima volta in un 1000 si incontrano due tenniste fuori dalla Top 500

Il match di primo turno del WTA 1000 di Miami 2026 tra Jennifer Brady e Sloane Stephens sarà il primo match di sempre, in un WTA 1000, tra due giocatrici classificate fuori dalla Top 500. Le statunitensi, infatti, sono entrambe in tabellone avendo ricevuto una wild card dall’organizzazione.

Ritorno alle origini

Brady è attualmente numero 744 al mondo, ma vanta un best ranking alla posizione numero 13 e una finale Slam all’Australian Open 2021. Dopodiché la sua carriera è stata funestata dagli infortuni, soprattutto a piedi e ginocchia, che l’hanno tenuta lontana dai campi per molto tempo. Nel 2026 ha ricominciato dagli ITF, dopo due anni e mezzo di stop: non giocava un match ufficiale dal 2 ottobre 2023.

Anche Stephens, oggi numero 717 al mondo, ha toccato zone della classifica ben più nobili. La statunitense, infatti, è stata numero 3 al mondo e campionessa US Open nel 2017. Ad inizio 2026 ha superato le qualificazioni dell’Australian Open, ritrovando una vittoria che mancava in un match di singolare da Wimbledon 2024. Dunque un incontro che vale molto di più dell’attuale classifica fuori dalla Top 500 di Brady e Stephens.