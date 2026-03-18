ATP/WTA Miami 2026, slitta l’inizio dei match per pioggia: gli aggiornamenti in tempo reale

Nel corso della sessione diurna di mercoledì 18 marzo, l’avvio dei primi match di giornata del Miami Open 2026 è stato posticipato a causa della pioggia. Il programma odierno prevede, per entrambi i tabelloni, incontri di primo turno. Seguiranno aggiornamenti.
AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Ancora brutte notizie: non si parte prima delle 20:00.
AGGIORNAMENTO ORE 18:08 – Avvio del programma di oggi rimandato alle 19:00.
AGGIORNAMENTO ORE 17:33 – Slitta ancora l’inizio del programma di oggi: partenza rimandata alle 18:00.
AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Ancora pioggia a Miami. Gli addetti ai lavori stanno asciugando i campi, ma il gioco resta fermo.
AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Gli incontri cominceranno con un’ora di ritardo: non si parte alle 16.00 bensì alle 17.00