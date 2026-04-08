Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Sinner si ritira dal doppio con Bergs

Jannik Sinner non scenderà in campo nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 per l’incontro di secondo turno del doppio insieme a Zizou Bergs. Lo ha anticipato il padre del tennista belga sui social: “È ufficiale ora. Niente doppio per Zizou e Jannik. Sinner si ritira dal tabellone di doppio. Comprensibile dato che può diventare numero uno in questo torneo. Tuttavia, grande esperienza per Zizou che non sarà mai dimenticata“. Al primo turno, Sinner e Bergs avevano sconfitto in due set Machac/Ruud. Sorridono dunque Andreozzi/Guinard, che approdano ai quarti senza giocare.