Masters 1000 Miami 2026, Sinner: “Conosco gli scenari per tornare n.1”

“Credo di aver servito veramente bene nei momenti cruciali, mi ha aiutato molto. L’aspetto più importante era vincere”. Così si è espresso Jannik Sinner ai microfoni di Tennis Channel, dopo il successo ottenuto ai danni di Alex Michelsen, 7-5 7-6(4) in un’ora e quarantuno minuti, nell’ottavo di finale del Masters 1000 di Miami.

Un turno non semplice da superare, per le diverse circostanze, rispetto al match precedente, a livello di orario, ma anche, per l’ottimo livello mostrato dal suo avversario: “Oggi non è stato facile, ieri ho giocato di notte, oggi di giorno, le condizioni sono piuttosto differenti. Alex è un giocatore difficile da affrontare e con un bel servizio. Sono stato anche fortunato perché quando ha servito per il set aveva il sole in faccia”.

Nonostante Carlos Alcaraz sia uscito di scena al terzo turno con Sebastian Korda, il duello a distanza tra i due è comunque argomento di dibattito. L’altoatesino ha tenuto a precisare che il percorso verso gli atti conclusivi dei tornei, così come le eventuali sfide con Alcaraz, è lungo e ricco di ostacoli: “Sappiamo che l’unica strada per affrontarci è in finale, la strada è lunga, con molte sfide dure. Ogni match è diverso e con avversari che vogliono batterti. Non puoi vincere il torneo nei primi turni, ma puoi perderlo”.

La questione del rispetto e il possibile ritorno a numero uno

L’azzurro ha scalato pian piano la vetta della classifica mondiale affrontando qualsiasi tipo di giocatore con grande rispetto, è forse questo uno dei segreti che lo hanno aiutato a raggiungere il livello attuale: “È ovvio che vogliano fare il possibile per battermi. Io, però, tratto ogni avversario allo stesso modo, con grande rispetto. Do il meglio di me e cerco di controllare tutto ciò che posso”.

Il sogno per ogni tennista è diventare numero uno del mondo. A Sinner è già successo, ma la voglia di tornare in cima non lo distoglierà dai suoi principali obiettivi: “Conosco gli scenari riguardo la posizione di numero 1, ora dovrò adattarmi perché la terra è molto differente rispetto al cemento. Non ho punti da difendere e cercherò di essere la miglior versione di me stesso, il ranking sarà solo una conseguenza”.