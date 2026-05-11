Internazionali d’Italia 2026: medical timeout per Paolini nel match di doppio contro Maduzzi/Paganetti

Medical time out per Jasmine Paolini nel match valido per il primo turno del doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2026 contro la coppia Maduzzi/Paganetti. Dopo aver, in coppia con Sara Errani, vinto il primo set per 6-4, la numero uno azzurra ha chiesto l’intervento della fisioterapista per un problema alla caviglia sinistra che è stata fasciata.
AGGIORMENTO 18.57 – Dopo il medical timeout Paolini è tornata in campo con la caviglia fasciata e ha conquistato a 15 il proprio turno di battuta.