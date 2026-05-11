Internazionali d’Italia 2026, Sinner-Pellegrino in chiaro su TV8

Arriva una grande notizia per tutti i fan di Jannik Sinner. Sarà infatti possibile vedere la sfida del numero uno al mondo contro Andrea Pellegrino in chiaro su TV8: in palio un posto nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sinner e Pellegrino andrà in scena martedì 12 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15.00. Oltre che in chiaro, sarà possibile vedere la diretta televisiva su Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).