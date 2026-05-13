ESCLUSIVA – Peyton Stearns: “Mi sono fermata a Roma per preparare gli ultimi tornei su terra rossa”

Dopo la sconfitta al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, dove difendeva i punti della semifinale dello scorso anno persa contro Jasmine Paolini, Peyton Stearns ha scelto di rimanere a Roma qualche giorno in più. La ventiquattrenne di Cincinnati, oggi al numero 49 WTA, ha lavorato una settimana all’Enjoy Sporting Club (dove si è stabilito anche Brandon Nakashima nelle pause avute al Foro Italico) per mettere numerose ore di tennis nelle gambe e chiudere al meglio la stagione su terra rossa.

“È stata una settimana stupenda all’Enjoy Sporting Club, ho approfittato delle strutture che sono di alto livello e tutte le persone sono state gentilissime con me sin dal primo giorno – ha raccontato l’ex numero 28 del mondo –. Ho affrontato una settimana di duro allenamento con Matteo Lugari, ma devo ringraziare anche il direttore tecnico Mimmo Liguori e tutto il circolo per l’ospitalità. Adesso partirò per il WTA 500 di Strasburgo e mi aspetto di fare bene”.

Con la cambiale del torneo di Roma che scade, Stearns vedrà il suo ranking scendere alla soglia della centesima posizione, ma da ora in poi comincerà un periodo con meno pressioni e pochi punti da difendere: “Siamo più o meno a metà stagione, se devo fare un bilancio posso dire che la parentesi su terra rossa non è andata bene come pensavo. Tuttavia, ci sono ancora un paio di tornei e poi si passerà all’erba e al duro, quindi ho davanti a me diversi mesi per rimediare. Sto cercando di dare sempre il 100%, anche nei giorni dove magari mi sento meno bene. Penso che sia molto importante per lavorare come si deve agli aspetti nei quali devo migliorare”.

L’americana ha poi speso parole al miele anche per la città di Roma che conserva numerosi ricordi: “Il mio periodo qui? Ho cercato di godermi anche un po’ la storia della città e di vedere altro al di là del tennis. Di questo posto amo molte cose tra cui il cibo, per esempio il gelato è incredibile”.