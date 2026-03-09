Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 10 marzo con Sinner e Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 marzo del Masters/WTA 1000 di Indian Wells 2026. Tempo di ottavi di finale nella parte bassa del tabellone maschile e alta di quello femminile. Il big match mette di fronte Jannik Sinner e Joao Fonseca, che si affrontano per la prima volta in carriera. L’altra azzurra impegnata è Jasmine Paolini, opposta all’australiana Talia Gibson.

STADIUM 1

ore 19.00 – (1) Sabalenka vs (16) Osaka

non prima delle 21.00 – (21) Tiafoe vs (4) Zverev

a seguire – (25) Tien vs (18) Davidovich Fokina

non prima delle 02.00 – Fonseca vs (2) Sinner

non prima delle 04.00 – (31) Eala vs (14) Noskova

STADIUM 2

ore 19.00 – (30) Fils vs (9) Auger-Aliassime

non prima delle 21.00 – (Q) Gibson vs (7) Paolini

non prima delle 02.00 – (10) Mboko vs (6) Anisimova