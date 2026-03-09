Incredibile a Indian Wells: wild card non certificata, Williams/Fernandez non possono giocare

Ha dell’incredibile quanto successo nel WTA 1000 di Indian Wells. Lo scorso 20 febbraio, infatti, il BNP Paribas Open ha annunciato che Venus Williams e Leylah Fernandez avrebbero ricevuto una wild card per disputare il torneo di doppio. Tuttavia la coppia non è mai scesa in campo. Come riportato da Open Court, non si è trattato di un infortunio o di un ritiro, ma di un errore degli organizzatori del torneo che non hanno certificato la wild card prima che venisse effettuato il sorteggio. Per questo, e proprio per il fatto di aver usufruito di una wild card, l’errore non poteva più essere corretto. Se invece Williams e Fernandez fossero entrate in tabellone con il loro ranking, ci sarebbero state delle soluzioni disponibili.

Le scuse

Gli organizzatori hanno dichiarato: “Ci siamo scusati con Venus, Leylah e i loro team. Ci dispiace anche che i tifosi non abbiano potuto ammirare questa coppia ad Indian Wells”. Il duo americano-canadese, infatti, aveva disputato lo US Open 2025 raggiungendo i quarti di finale. Tra le altre cose, la svista organizzativa ha consentito alle coppie Raducanu-Ruse, Stephens-Vekic, Baptiste-Ostapenko di usufruire a loro volta di una wild card. Se l’iscrizione di Williams-Fernandez fosse stata certificata una di queste coppie non avrebbe partecipato.

Il precedente con Venus Williams

Oltre al danno sportivo se ne somma uno economico: perdendo al primo turno le tenniste avrebbero guadagnato 10.000 dollari ciascuna, cifra che sarebbe salita a 18.000 in caso di vittoria. Inoltre, in modo curioso, non si tratta del primo caso legato a Venus Williams e Indian Wells: nel 2025 il torneo aveva annunciato una sua wild card con grande enfasi, ma la stessa giocatrice aveva smentito il tutto, dichiarando di non saperne nulla.