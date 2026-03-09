NewsWta

Incredibile a Indian Wells: wild card non certificata, Williams/Fernandez non possono giocare

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Venus Williams e Leylah Fernandez - Foto Robert Bell:INSTARimages
Venus Williams e Leylah Fernandez - Foto Robert Bell:INSTARimages

Ha dell’incredibile quanto successo nel WTA 1000 di Indian Wells. Lo scorso 20 febbraio, infatti, il BNP Paribas Open ha annunciato che Venus Williams e Leylah Fernandez avrebbero ricevuto una wild card per disputare il torneo di doppio. Tuttavia la coppia non è mai scesa in campo. Come riportato da Open Court, non si è trattato di un infortunio o di un ritiro, ma di un errore degli organizzatori del torneo che non hanno certificato la wild card prima che venisse effettuato il sorteggio. Per questo, e proprio per il fatto di aver usufruito di una wild card, l’errore non poteva più essere corretto. Se invece Williams e Fernandez fossero entrate in tabellone con il loro ranking, ci sarebbero state delle soluzioni disponibili.

Contents

Le scuse

Gli organizzatori hanno dichiarato: “Ci siamo scusati con Venus, Leylah e i loro team. Ci dispiace anche che i tifosi non abbiano potuto ammirare questa coppia ad Indian Wells”. Il duo americano-canadese, infatti, aveva disputato lo US Open 2025 raggiungendo i quarti di finale. Tra le altre cose, la svista organizzativa ha consentito alle coppie Raducanu-Ruse, Stephens-Vekic, Baptiste-Ostapenko di usufruire a loro volta di una wild card. Se l’iscrizione di Williams-Fernandez fosse stata certificata una di queste coppie non avrebbe partecipato.

Il precedente con Venus Williams

Oltre al danno sportivo se ne somma uno economico: perdendo al primo turno le tenniste avrebbero guadagnato 10.000 dollari ciascuna, cifra che sarebbe salita a 18.000 in caso di vittoria. Inoltre, in modo curioso, non si tratta del primo caso legato a Venus Williams e Indian Wells: nel 2025 il torneo aveva annunciato una sua wild card con grande enfasi, ma la stessa giocatrice aveva smentito il tutto, dichiarando di non saperne nulla.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS