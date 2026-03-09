Master 1000 Indian Wells 2026, Sinner: “In doppio per divertirmi, passo le serate con la Formula 1”

Jannik Sinner ha parlato a TennisChannel del doppio con Reilly Opelka e delle sue serate con la Formula 1 di cui è grande fan e “Official Friend”. L’azzurro ha raccontato perché ha chiesto proprio allo statunitense di giocare in doppio: “Fuori dal campo sono a mio agio con Reilly ed è una cosa che mi piace molto perché quando gioco in doppio ho bisogno divertirmi“.

A tal proposito, il quattro volte campione Slam ha rimarcato l’importanza di vivere il doppio soprattutto come un piacere: “Durante il singolare ci sono molte attenzioni e tensioni, quindi il doppio ci aiuta a lavorare su alcuni aspetti ma anche a rilassarci senza perdere il feeling con la partita“. Poi ha aggiunto esplicitamente: “Noi singolaristi siamo più rilassati in doppio, anche se perdiamo va bene lo stesso”. E sul difficile match di esordio con Granollers/Zeballos ha aggiunto: “Se perderemo il servizio quando batterà lui sarà colpa mia e delle mie bad hands a rete!“.

La passione per la Formula 1

Nella stessa intervista, Sinner ha anche ammesso di aver passato due serate piacevoli davanti alla tv: “C’era la Formula 1! Mi piace molto guardarla, poi conosco anche alcuni piloti e questo la rende ancora più interessante“. L’italiano non ha mai nascosto la sua passione per i motori: nel 2023 è stato ospite della Scuderia Ferrari a Maranello ed è comparso più volte nel paddock di Formula 1. In particolare, l’8 dicembre 2024 ha avuto l’opportunità di sventolare la bandiera a scacchi in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi .”Sono un grande fan della F1, ieri all’inizio della gara è stato molto bello… è qualcosa che mi è mancato molto negli ultimi mesi, ora finalmente è tornata!” ha concluso Jannik.