Masters 1000 Indian Wells 2026: esordio difficile per Sinner/Opelka

Jannik Sinner giocherà anche il torneo di doppio al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Avendo ricevuto una wild card dagli organizzatori, l’italiano sarà in tabellone in coppia con Reilly Opelka. Non sarà la prima apparizione in coppia per i due che nel 2021 vinsero l’ATP 250 di Atlanta, conquistando quello che per entrambi è, al momento, l’unico titolo di doppio. Il duo italoamericano, però, avrà l’esordio più complicato possibile: affronteranno i numeri 1 del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

La coppia ispano-argentina, dal canto suo, ha conquistato 15 titoli, tra cui spiccano 8 Masters 1000 e due Slam. Nel 2025, infatti, hanno conquistato sia il Roland Garros che lo US Open. Insomma, due veri e propri specialisti della doppio.