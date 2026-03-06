News

Masters 1000 Indian Wells 2026: Darderi si allena con Sinner (FOTO)

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Luciano Darderi al servizio
Luciano Darderi - Foto Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Luciano Darderi si allena con Jannik Sinner in vista dell’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’italo-argentino, reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Santiago, ha postato su Instagram una foto dopo una sessione di training svolta insieme all’altoatesino, che esordirà nella notte tra venerdì e sabato con Dalibor Svrcina. Darderi scenderà in campo nella serata di sabato, o nella notte di domenica, conto l’australiano Rinky Hijikata.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Luciano Darderi (@luciano_darderi)

