Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: presenti Bolelli/Vavassori e Darderi

Nel tabellone di doppio maschile dell’Australian Open 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno l’unica coppia tutta italiana presente. Gli azzurri, finalisti delle ultime due edizioni, saranno le teste di serie numero 7. Al primo turno affronteranno la coppia composta dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens. I vincitori incroceranno Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate oppure Luke Johnson/Jan Zielinski. Gli italiani sono inseriti nell’ottavo di finale della coppia numero 9 del seeding, composta dal portoghese Francisco Cabral e dall’austriaco Lucas Miedler.

C’È ANCHE DARDERI

In doppio presente anche Luciano Darderi che farà coppia con il cileno Cristian Garin. Attesi da un primo turno ostico contro due campioni Slam di doppio quali Austin Krajicek e Nikola Mektic.

Il tabellone completo