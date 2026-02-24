ATP Santiago 2026: Berrettini sconfitto al primo turno da Nava

Golden Swing da dimenticare per Matteo Berrettini, eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Santiago 2026. Tre vittorie e tre sconfitte: questo il bilancio sulla terra rossa sudamericana per il ventinovenne romano, che a Buenos Aires e Rio de Janeiro aveva fatto vedere cose buone e altre meno buone. In Cile è invece arrivata una grande delusione poiché a batterlo all’esordio è stato lo statunitense Emilio Nava, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza circa. Quantomeno Berrettini è riuscito a trovare un po’ di continuità, ma la strada per tornare al top è ancora lunga. I suoi prossimi impegni saranno i Masters 1000 di Indian Wells e Miami sul cemento americano.

La partita

Nessun break effettuato da parte di Berrettini, il quale ha invece perso due volte la battuta nonostante abbia messo in campo tre prime ogni quattro punti. La partenza è stata shock: parziale 12 punti a 4 in favore di Nava, capace di issarsi sul 3-0. L’azzurro ha poi avuto chance di rientrare sia nel quinto che nel nono gioco, ma ha fallito tutte e tre le chance di break, capitolando dunque 6-3. Pochi sussulti invece nella seconda frazione, in cui entrambi i tennisti hanno comodamente tenuto il servizio, senza mai neppure andare ai vantaggi. L’unica eccezione è stata il settimo game, in cui Nava ha ottenuto il break che si è rivelato decisivo. Per lo statunitense si tratta di una delle vittorie più prestigiose in carriera.