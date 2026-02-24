ATP Dubai 2026, Nardi ripescato come lucky loser: sfida Lehecka

Luca Nardi rientra in tabellone all’ATP 500 di Dubai 2026 da lucky loser. L’azzurro prende il posto del francese Arthur Fils, costretto al ritiro per un infortunio all’anca dopo aver disputato la finale a Doha, e avrà subito un impegno di alto livello contro il ceco Jiří Lehečka.
Una nuova occasione per Nardi, che domenica era stato eliminato nelle qualificazioni senza riuscire a sfruttare un match point contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta. Una sconfitta amara, trasformata però in opportunità grazie al ripescaggio nel main draw.
A Dubai il marchigiano difende i quarti di finale conquistati lo scorso anno, quando si spinse fino tra i migliori otto prima di arrendersi al francese Quentin Halys. Un cammino che gli aveva dato grande fiducia e punti pesanti per la classifica.
Ora per Nardi c’è subito Lehecka, avversario solido e potente, in una sfida che dirà molto sulle ambizioni dell’azzurro in un torneo che rappresenta uno snodo importante della sua stagione.