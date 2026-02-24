ATP 500 Dubai 2026: Bolelli/Vavassori avanzano ai quarti, battuti Balaji/Oberleitner al super tie-break

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano ai quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. La coppia azzurra ha superato l’indiano Sriram Balaji e l’austriaco Neil Oberleitner con il punteggio di 5-7 7-6(8) 10-5, al termine di una sfida combattutissima, durata 1 ora e 45 minuti.

Dopo aver perso il primo set per 5-7, Bolelli e Vavassori hanno reagito nel secondo, annullando due match point nel tie-break prima di chiudere 10-8 e trascinare l’incontro al super tie-break. Nel parziale decisivo gli azzurri hanno alzato ulteriormente il livello, prendendo in mano gli scambi e chiudendo 10-5.

Il successo conferma l’ottimo momento del tandem italiano, reduce dal titolo conquistato a Rotterdam e dalla semifinale a Doha, dove l’unica sconfitta è arrivata contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, che in Qatar hanno poi conquistato il titolo.

Nei quarti di finale a Dubai, Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia ceca formata da Petr Nouza e Patrik Rikl, in una sfida che vale l’accesso alla semifinale del torneo di Dubai.