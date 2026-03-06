Wta 1000 Indian Wells 2026: Venus Williams toglie un set a Parry, poi va ko 6-1 al terzo

Venus Williams ko a testa alta nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2026. La 45enne di Lynwood, 30 anni dopo il suo esordio nel ‘1000’ americano, torna a calcare il cemento del Centrale contro la francese Diane Parry. Nonostante una condizione fisica non esaltante e una differenza di 22 anni con la numero 111 Wta, la sette volte campionessa Slam riesce a vincere un set e a forzare Parry al terzo parziale. Terzo parziale in cui la statunitense, dopo oltre due ore di gioco, è costretta ad arrendersi alla transalpina con il punteggio finale di 6-3 6-7(4) 6-1. Resta negli occhi un secondo set ricco di vincenti e colpi spettacolari, in grado di infiammare il pubblico americano. Parry, reduce dalle qualificazioni, al secondo turno avrà Madison Keys.