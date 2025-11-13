ATP Finals 2025, Berrettini su Sinner: “Quando parla di tennis, le cose si avverano”

Non solo ATP Finals: in questi giorni è ormai partito il countdown per le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Ai microfoni di Sky è stato intercettato Matteo Berrettini, anche lui a Torino per preparare al meglio l’imminente evento bolognese: “Sto bene, sono felice e mi sono allenato con impegno per la prossima settimana. Per il tennis italiano le cose sono cambiate in modo incredibile. Quando ho disputato le prime Finals a Londra sembrava un’utopia. Ora siamo il movimento più in salute del tennis mondiale, e lo abbiamo dimostrato sia con le ragazze a Riyadh che con i ragazzi a Torino”.

LA PROMESSA DI SINNER

Il romano è tornato sulla promessa fatta da Jannik Sinner in occasione della Coppa Davis vinta nel 2024, dopo quella del 2023 vissuta da tifoso, causa infortuni. “Mi aveva detto che l’avremmo vinta insieme, e ci abbiamo messo un anno (ride ndr.). Quando parla di tennis, le cose si avverano”.

FINALE DI STAGIONE POSITIVO

Un buon ultimo spicchio di 2025 quello di Berrettini, che ha centrato i quarti di finale sia nell’Atp 500 di Vienna che nell’Atp 250 di Metz: “Sono soddisfatto delle partite che ho giocato nell’ultima parte di stagione. Non è mai facile ripartire dopo un lungo stop. Peccato per Metz, perché avrei potuto fare un bel salto in classifica, ma arrivo a Bologna con grande fiducia e voglia di fare bene”. L’azzurro ha anche voluto chiarire i dubbi sul suo futuro, mostrando entusiasmo e determinazione: “Ho la sensazione di potermi togliere ancora grandi soddisfazioni. Fare così tanti stop and go è complicato, ma so quanto valgo e conosco il livello che posso esprimere. C’è margine per migliorare tecnicamente, diventare più aggressivo in risposta e più solido di rovescio. Finora non siamo mai riusciti ad avere due o tre mesi per lavorare su aspetti specifici, ma sto facendo di tutto per ritagliarmi quel tempo e investire sul mio tennis, come ho fatto a inizio anno, quando ho ottenuto risultati mai raggiunti prima“.