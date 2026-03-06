Masters 1000 Indian Wells 2026, Darderi: “È speciale allenarsi con Sinner”

Alla vigilia del suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells, Luciano Darderi ha condiviso il campo con Jannik Sinner per una sessione di allenamento.

Il tennista italo-argentino, attuale numero 21 del mondo, debutterà nel torneo contro l’australiano Rinky Hijikata, che al primo turno ha superato Francesco Maestrelli con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Sfuma così il possibile derby italiano e la rivincita della semifinale del Challenger di Todi 2023 vinta da Luciano.

Alla vigilia del match, Darderi ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’allenamento svolto con Sinner, sottolineando quanto sia formativo confrontarsi con i migliori giocatori del circuito. “È stato un piacere allenarmi con lui, lo ringrazio ogni volta che capita perché c’è sempre qualcosa da imparare”, ha spiegato Darderi. “Ci siamo allenati circa un’ora e mezza e fare questi allenamenti prima delle partite è molto utile”.

Il numero 21 del ranking ha poi evidenziato le differenze di livello quando si scende in campo con Carlos o Jannik. “La velocità di palla è diversa, fanno tutto meglio degli altri, quindi bisogna abituarsi. All’inizio non riuscivo ad adattarmi, poi piano piano è andata meglio. Alla fine in allenamento provi anche dei colpi, però è bello stare di fianco ad Alcaraz e allenarsi con Jannik. Essere in questo momento con loro per me è qualcosa di molto bello”.