Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner e Opelka sconfitti all’esordio in doppio

Niente da fare per Jannik Sinner e Reilly Opelka, battuti al primo turno in doppio nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’inedita coppia, tornata insieme per la prima volta dal trionfo ad Atlanta nel 2021, ha ceduto il passo ai numeri uno del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, con un dignitoso 6-4 6-4.

Sicuramente ha inciso la maggiore abitudine della coppia ispanofona a giocare il doppio, tuttavia la sfida è stata piuttosto equilibrata. La differenza l’ha fatta lo 0 su 4 sulle palle break di Sinner/Opelka, che si sono procurati due chance anche quando Granollers serviva per il match ma non hanno potuto fare nulla. Poco male perché i due singolaristi hanno approcciato il match in maniera molto distesa e rilassata, scambiandosi numerose risate nel corso della sfida. Rimane dunque Andrea Vavassori – in coppia con l’austriaco Alexander Erler – l’unico azzurro in corsa in doppio in California.