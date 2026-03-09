Masters 1000 Indian Wells 2026: malore tra il pubblico, interrotto il doppio di Sinner

Al termine del primo set è stato interrotto il match di doppio tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos, valido per il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Jannik e il compagno hanno perso il parziale d’apertura per 6-4, ma dopo la consueta pausa il gioco non è subito ripreso. Uno spettatore ha infatti accusato un malore – verosimilmente a causa del caldo – ed è stato necessario soccorrerlo. Sempre molto gentiluomo Sinner, che si è subito premurato di portare un asciugamano e dell’acqua al malcapitato. Dopo circa 5 minuti l’incontro è ricominciato regolarmente.