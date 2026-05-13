Internazionali d’Italia 2026: Swiatek travolge Pegula e vola nella quarta semifinale al Foro Italico

Iga Swiatek spazza via Jessica Pegula con un roboante 6-1 6-2 e stacca il pass per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Match ordinato fin dai primi scambi per la polacca, che ha dominato la statunitense su tutti i colpi, sbagliato poco o nulla e inciso nei momenti importanti. Finalmente, forse per la prima volta in stagione, Iga sembra essere tornata. Ora manca la (ri)consacrazione

Primo set senza storia, con un 6-1 in 29 minuti che è tutto un racconto. E nel secondo parziale le cose non sono migliorate per Pegula: altro score schiacciante in favore della polacca (6-2), che ora attende in semifinale la vincente tra Svitolina e Rybakina.

Ancora a secco di trofei nel 2026 Iga sembra essere in netta ripresa. La collaborazione con Francisco Roig sembra stare dando i frutti sperati e casca a pennello visto l’immente inizio dell’evento sul rosso più importante dell’anno: il Roland Garros. Dando un po’ di numeri sul regno della polacca nei 1000 in carriera, per lei si tratta della quarta semifinale al Foro Italico, della settima in un WTA 1000 sulla terra battuta e della 23esima considerando anche il cemento. Un approdo a un passo dalla finale che Iga mancava dal 1000 di Cincinnati dello scorso agosto.