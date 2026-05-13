Entry List Wta ‘s-Hertogenbosch 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, in programma dall’8 al 14 giugno sull’erba. Appuntamento fisso quello con i prati olandesi in questa prima settimana post-Roland Garros e di preparazione a Wimbledon. Il torneo paga la presenza in contemporanea del Queen’s, che offre più soldi e punti alle giocatrici, ma le emozioni non mancheranno. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di ‘s-Hertogenbosch.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
#14 Ekaterina Alexandrova (RUS)
#18 Clara Tauson (DEN)
#20 Elise Mertens (BEL)
#34 Maya Joint (AUS)
#35 Emma Navarro (USA)
#37 Sara Bejlek (CZE)
#38 Anastasia Potapova (RUS)
#40 Moyuka Uchijima (JPN)
#41 Elisabetta Cocciaretto (ITA)
#43 Lois Boisson (FRA)
#45 Magdalena Frech (POL)
#51 Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
#52 Dayana Yastremska (UKR)
#53 Barbora Krejcikova (CZE)
#55 Magda Linette (POL)
#62 Caty McNally (USA)
#65 Zeynep Sonmez (TUR)
#66 Daria Kasatkina (AUS)
#67 Elena-Gabriela Ruse (ROU)
#69 Petra Marcinko (CRO)
#71 Panna Udvardy (HUN)
#72 Solana Sierra (ARG)
#75 Renata Zarazua (MEX)