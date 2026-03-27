Entry List Atp Challenger 2026 – Week 15: Busan, Oeiras, Santa Cruz, Tallahassee, Wuning

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 15 (13-19 aprile 2026). Eventi che si disputano in contemporanea ai due Atp di Barcellona e Monaco di Baviera. Un solo torneo, però, in Europa, sul rosso di Oeiras, in Portogallo. Ben due tornei in Asia, uno molto ricco in Corea del Sud, l’altro in Cina. Poi si vola dall’altra parte dell’Atlantico a Santa Cruz e Tallahassee. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la quindicesimasettimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 15 (13-19 APRILE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 OEIRAS
Royer,Valentin FRA 69
Collignon,Raphael BEL 72
Bellucci,Mattia ITA 77
Comesana,Francisco ARG 82
Fearnley,Jacob GBR 83
Van Assche,Luca FRA 106
Moller,Elmer DEN 122
McDonald,Mackenzie USA 125
Lajovic,Dusan SRB 127
Rocha,Henrique POR 131
Damm,Martin USA 133
Merida,Daniel ESP 135
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 137
Harris,Billy GBR 138
Tseng,Chun-Hsin TPE 140
Echargui,Moez TUN 141
Rodesch,Chris LUX 142
Piros,Zsombor HUN 148
Landaluce,Martin ESP 151
Sakamoto,Rei JPN NG 164
Schwaerzler,Joel AUT NG 176
ALTERNATES
1 Jarry,Nicolas (1) CHI 152
2 Goffin,David (3) BEL 156
3 Faria,Jaime (1) POR 157
4 Travaglia,Stefano (3) ITA 161
5 Sakamoto,Rei (1) JPN 164
6 Mayot,Harold (3) FRA 172
7 Barrena,Alex (2) ARG 173
8 Den Ouden,Guy (1) NED 175
9 Schwaerzler,Joel (3) AUT 176
10 Gojo,Borna (3) CRO 181
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SANTA CRUZ
Dellien,Hugo BOL 159
Clarke,Jay GBR 179
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 206
Guillen Meza,Alvaro ECU 207
Ficovich,Juan Pablo ARG 208
Bueno,Gonzalo PER 213
Midon,Lautaro ARG 225
Diaz Acosta,Facundo ARG 226
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 229
Collarini,Andrea ARG 233
Monteiro,Thiago BRA 242
Justo,Guido Ivan ARG 280
Varillas,Juan Pablo PER 290
Dellien,Murkel BOL 298
Napolitano,Stefano ITA 299
Soto,Matias CHI 323
Mena,Facundo ARG 329
Roncadelli,Franco URU 332
Torres,Juan Bautista ARG 338
La Serna,Juan Manuel ARG 341
Villanueva,Gonzalo ARG 366
ALTERNATES
1 Bicknell,Blaise (1) JAM 370
2 Martin,Dan (1) CAN 386
3 Bagnis,Facundo (1) ARG 390
4 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 402
5 Sakamoto,Pedro (1) BRA 423
6 Casanova,Hernan (1) ARG 429
7 Estevez,Juan (1) ARG 435
8 Aboian,Valerio (1) ARG 464
9 Cid Subervi,Roberto (2) DOM 473
10 Kestelboim,Mariano (1) ARG 487
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE
Draxl,Liam CAN 147
Smith,Colton USA 162
Gomez,Federico Agustin ARG 182
Glinka,Daniil EST 184
Tabur,Clement FRA 189
Olivieri,Genaro Alberto ARG 192
Crawford,Oliver GBR 196
Basavareddy,Nishesh USA 198
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 211
Andrade,Andres ECU 223
Galan,Daniel Elahi COL 224
Neumayer,Lukas AUT 227
Popko,Dmitry KAZ 231
Boyer,Tristan USA 232
Meligeni Alves,Felipe BRA 240
Boscardin Dias,Pedro BRA 241
Krueger,Mitchell USA 254
Kicker,Nicolas ARG 263
Dostanic,Stefan USA CO 7
Kennedy,Jack USA JR 6
Blanch,Darwin USA NG 272
ALTERNATES
1 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 269
2 Blanch,Darwin (1) USA 272
3 Martin,Andres (1) USA 273
4 Purtseladze,Saba (1) GEO 281
5 Marcondes,Igor (1) BRA 291
6 Rybakov,Alex (1) USA 295
7 Boitan,Adrian (1) ROU 307
8 Ajdukovic,Duje (1) CRO 315
9 Barton,Hynek (1) CZE 316
10 Dutra da Silva,Daniel (3) BRA 321
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 WUNING
Wendelken,Harry GBR 250
Broom,Charles GBR 257
Peniston,Ryan GBR 262
Sun,Fajing CHN 264
Kukushkin,Mikhail KAZ 285
PR Ellis,Blake AUS 295
Smith,Keegan USA 301
Basing,Max GBR 314
Jones,Maximus THA 317
Hussey,Giles GBR 320
Fomin,Sergey UZB 334
Gray,Alastair GBR 357
Shin,Sanhui KOR 358
Milavsky,Daniel USA 363
Matsuoka,Hayato JPN 376
Gadamauri,Buvaysar BEL 377
Jasika,Omar AUS 383
Chung,Hyeon KOR 404
Weber,Arthur FRA 408
Shick,Braden USA 416
Milic,Ognjen SRB 417
ALTERNATES
1 Cui,Jie (1) CHN 419
2 Tu,Li (1) AUS 428
3 Singh,Karan (1) IND 445
4 Fellin,Pietro (5) ITA 453
5 Moriya,Hiroki (1) JPN 462
6 Binda,Alexander (1) ITA 468
7 Bouzige,Moerani (1) AUS 470
8 Ellis,Blake (2) AUS 471
9 Boulais,Justin (1) CAN 477
10 Kumasaka,Takuya (2) JPN 478