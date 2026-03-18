Entry List Wta Rouen 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Rouen 2026, in programma dal 13 al 19 aprile sui campi in terra indoor. Diventato ormai un appuntamento fisso del calendario negli ultimi anni, il torneo transalpino è stato apprezzato molto dalle giocatrici nel recente passato. Le top players saranno tutte a Stoccarda questa settimana, ma le “seconde linee” qui hanno occasione di fare punti importanti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Rouen.
ENTRY LIST WTA ROUEN 2026
1 MARTA KOSTYUK (UKR) 28
2 MARIE BOUZKOVA (CZE)32
3 SORANA CIRSTEA (ROU) 35
4 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 36
5 LOIS BOISSON (FRA) 38
6 ANN LI (USA) 39
7 JANICE TJEN (INA) 40
8 SARA BEJLEK (CZE) 41
9 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 43
10 ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 44
11 HAILEY BAPTISTE (USA) 45
12 SOFIA KENIN (USA) 46
13 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 48
14 MCCARTNEY KESSLER (USA) 51
15 CAMILA OSORIO (COL) 58
16 TATJANA MARIA (GER) 59
17 VARVARA GRACHEVA (FRA) 60
18 ELSA JACQUEMOT (FRA) 62
19 SOLANA SIERRA (ARG) 63
20 DARIA KASATKINA (AUS) 64
21 ANNA BONDAR (HUN) 65