Entry List Atp Challenger 2026 – Week 13: Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Leopoldo, Miyazaki

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 13 (30 marzo-05 aprile 2026). Si gioca tanto sulla terra rossa, ma non soltanto in Europa. Nel Vecchio Continente ancora protagoniste Italia e Spagna con gli eventi in programma a Barletta e Menorca. Ma si gioca anche dall’altra parte dell’Oceano Atlantico in Messico e Brasile. Per chi ama i campi veloci, bisognerà volare in Giappone invece. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la tredicesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 13 (30 MARZO-05 APRILE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 MENORCA
Royer,Valentin FRA 60
Ofner,Sebastian AUT 108
Zeppieri,Giulio ITA 153
Landaluce,Martin ESP 155
Carballes Baena,Roberto ESP 168
Engel,Justin GER 192
Kolar,Zdenek CZE 197
Butvilas,Edas LTU 239
Ferreira Silva,Frederico POR 240
Moro Canas,Alejandro ESP 242
Gakhov,Ivan 251
Martin Tiffon,Pol ESP 254
Pereira,Tiago POR 267
Agamenone,Franco ITA 269
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 271
Damas,Miguel ESP 278
Hassan,Benjamin LBN 288
Gombos,Norbert SVK 294
Andaloro,Fabrizio ITA 299
Rincon,Daniel ESP 303
Hemery,Calvin FRA 316
ALTERNATES
1 Shelbayh,Abdullah (4) JOR 319
2 Kopp,Sandro (3) AUT 320
3 Martineau,Matteo (4) FRA 326
4 Erhard,Mathys (1) FRA 330
5 Sels,Jelle (4) NED 343
6 Krumich,Martin (3) CZE 346
7 Brancaccio,Raul (2) ITA 348
8 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 351
9 Forejtek,Jonas (1) CZE 356
10 Yevseyev,Denis (2) KAZ 366
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BARLETTA
Svrcina,Dalibor CZE 109
Jacquet,Kyrian FRA 149
Lajal,Mark EST 160
Blanchet,Ugo FRA 162
Glinka,Daniil EST 176
Sachko,Vitaliy UKR 188
Giustino,Lorenzo ITA 204
Bailly,Gilles Arnaud BEL 209
Bertola,Remy SUI 212
Dodig,Matej CRO 215
Cecchinato,Marco ITA 225
Neumayer,Lukas AUT 230
Fatic,Nerman BIH 233
Samuel,Toby GBR 244
Gentzsch,Tom GER 246
Coppejans,Kimmer BEL 250
Gill,Felix GBR 253
Squire,Henri GER 256
Kukushkin,Mikhail KAZ 259
Nagal,Sumit IND 282
Mrva,Maxim CZE NG 305
ALTERNATES
1 Cadenasso,Gianluca (1) ITA 298
2 Berrettini,Jacopo (1) ITA 302
3 Mrva,Maxim (1) CZE 305
4 Ajdukovic,Duje (1) CRO 312
5 Blancaneaux,Geoffrey (3) FRA 315
6 Kopp,Sandro (4) AUT 320
7 Kasnikowski,Maks (1) POL 331
8 Sels,Jelle (1) NED 343
9 Krumich,Martin (4) CZE 346
10 Brancaccio,Raul (1) ITA 348
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SAN LUIS POTOSI
Duckworth,James AUS 83
Schoolkate,Tristan AUS 118
Mejia,Nicolas COL 181
PR Moreno De Alboran,Nicolas USA 185
Ficovich,Juan Pablo ARG 186
Crawford,Oliver GBR 196
Pavlovic,Luka FRA 211
Huesler,Marc-Andrea SUI 221
Kozlov,Stefan USA 270
Zhukayev,Beibit KAZ 290
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 300
Soto,Matias CHI 318
Mena,Facundo ARG 336
Zahraj,Patrick GER 345
Martin,Dan CAN 383
Denolly,Corentin FRA 390
Hernandez,Alex MEX 420
Napolitano,Stefano ITA 422
Fenty,Andrew USA 442
Wiskandt,Max GER 466
Artnak,Bor SLO 473
ALTERNATES
1 Catry,Robin (2) FRA 498
2 Delaney,Jake (1) AUS 501
3 Alves,Mateus (1) BRA 512
4 Orlov,Vladyslav (4) UKR 516
5 Vanshelboim,Eric (5) UKR 532
6 Marrero Curbelo,Ivan (1) ESP 540
7 Janvier,Maxime (6) FRA 545
8 Mckennon,Maxwell (1) USA 546
9 Ratti,Lucio (2) ARG 548
10 Nikles,Johan (2) SUI 559
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SAO LEOPOLDO
Barrios Vera,Tomas CHI 115
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 205
Guillen Meza,Alvaro ECU 207
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 210
Bueno,Gonzalo PER 213
Midon,Lautaro ARG 216
Boyer,Tristan USA 218
Monteiro,Thiago BRA 232
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 237
Diaz Acosta,Facundo ARG 238
Meligeni Alves,Felipe BRA 248
Boscardin Dias,Pedro BRA 258
Justo,Guido Ivan ARG 279
Dellien,Murkel BOL 280
Varillas,Juan Pablo PER 281
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 292
Heide,Gustavo BRA 301
Marcondes,Igor BRA 307
Dutra da Silva,Daniel BRA 321
Roncadelli,Franco URU 333
Torres,Juan Bautista ARG 334
ALTERNATES
1 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 340
2 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 344
3 Sakamoto,Pedro (1) BRA 379
4 Bagnis,Facundo (1) ARG 386
5 Roca Batalla,Oriol (2) ESP 398
6 Estevez,Juan (1) ARG 438
7 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 441
8 Alvarez Varona,Nicolas (1) ESP 461
9 Aboian,Valerio (1) ARG 462
10 Kestelboim,Mariano (2) ARG 463
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 MIYAZAKI
Mayot,Harold FRA 178
Holmgren,August DEN 201
Added,Dan FRA 203
Kubler,Jason AUS 217
Zhou,Yi CHN 222
Hsu,Yu Hsiou TPE 227
Uchida,Kaichi JPN 241
Peniston,Ryan GBR 243
Noguchi,Rio JPN 247
Sun,Fajing CHN 265
Wendelken,Harry GBR 277
Broady,Liam GBR 283
Uchiyama,Yasutaka JPN 285
PR Ellis,Blake AUS 295
Jubb,Paul GBR 310
Jones,Maximus THA 314
Tokuda,Renta JPN 317
Trotter,James JPN 335
Kwon,Soonwoo KOR 342
Wu,Tung-Lin TPE 352
Milic,Ognjen SRB NG 470
ALTERNATES
1 Shimizu,Yuta (1) JPN 360
2 Ilagan,Andre (1) USA 365
3 Matsuoka,Hayato (2) JPN 368
4 Samrej,Kasidit (1) THA 400
5 Chung,Hyeon (1) KOR 404
PR 6 Brouwer,Gijs (2) NED 415
7 Shick,Braden (1) USA 417
8 Cui,Jie (1) CHN 423
9 Jasika,Omar (1) AUS 429
10 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 433