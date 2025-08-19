Entry List Atp Chengdu 2025: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Chengdu 2025, in programma dal 17 al 23 settembre sui campi in cemento outdoor. Inizia la stagione sul veloce asiatico e Lorenzo Musetti si candida ad essere uno dei favoriti in questo primo ‘250’ che fa da preparazione ai successivi impegni più altisonanti di Pechino/Tokyo e Shanghai. Con il carrarino, un altro top-10 quale Jack Drapeer. Al via anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Chengdu.
ENTRY LIST ATP 250 CHENGDU 2025
1 Jack Draper 5
2 Lorenzo Musetti 10
3 Tallon Griekspoor 31
4 Brandon Nakashima 32
5 Luciano Darderi 34
6 Lorenzo Sonego 35
7 Cameron Norrie 36
8 Alexandre Muller 38
Giovanni Mpetshi Perricard 39
Sebastian Baez 40
Nuno Borges 42
Miomir Kecmanovic 45
Jaume Munar 46
Zizou Bergs 49
Gael Monfils 50
Marcos Giron 55
Daniel Altmaier 56
Jordan Thompson 57
Jacob Fearnley 59
Dino Prizmic 124 (NG)
ALTERNATES
1 Terence Atmane 69
2 Quentin Halys 70
3 Kamil Majchrzak 78
4 Christopher O’Connell 79
5 Ethan Quinn 81
6 Adam Walton 82
7 Luca Nardi 83
8 Juan Manuel Cerundolo 85
9 Sebastian Korda 86
10 Alexander Shevchenko 89