Raducanu presenta la nuova stagione: “Orgogliosa di ciò che ho ottenuto nell’ultimo anno”

Dopo la vittoria dello US Open nel 2021, Emma Raducanu ha viaggiato tra alti e bassi, cercando la quadra a livello mentale e di gioco. Le pressioni e le aspettative dopo quel grande exploit in terra americana non le hanno permesso di crescere al meglio e con la serenità giusta.

Il 2025 è stato però un anno di, se così può essere definita, rinascita. Lo dimostrano i continui confronti alla pari contro le giocatrici più affermate del circuito, tanto da esser uscita negli Slam solo con Aryna Sabalenka, Iga Swiatek (due volte) ed Elena Rybakina. Ma anche il raggiungimento della 29 posizione nel ranking mondiale, la più alta dal 2022.

Le sue parole prima dell’inizio della United Cup

I riscontri sono stati molteplici e lei stessa conferma le buone sensazioni dell’ultimo periodo, nella conferenza stampa prima dell’inizio della United Cup, che apre ufficialmente il suo 2026: “Ho fatto buoni allenamenti. So che, anche se le cose non vanno alla perfezione, devo mantenere una certa costanza. Così nella scorsa annata ho riscoperto il piacere del tennis”.

La britannica farà il suo esordio contro Naomi Osaka, poi sfiderà Maria Sakkari, e sarà una buona opportunità per testare per la prima volta in partita la sua nuova racchetta, la Yonex E-Zone.

Riguardo ai giudizi del 2025 e all’inizio della nuova stagione, si esprime in maniera decisa: ”Sono molto orgogliosa di ciò che ho ottenuto nell’ultimo anno, in cui ho fatto progressi, migliorando la mia condizione fisica. Sono pronta per iniziare”.