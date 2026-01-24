Australian OpenNews

Australian Open 2026: Sinner-Spizzirri, fisioterapista per l’azzurro

Fisioterapista in campo al cambio campo per Jannik Sinner nel corso del match di terzo turno dell’Australian Open contro Eliot Spizzirri. Breve massaggio al polpaccio destro per l’altoatesino, che si è fatto trattare sul punteggio di 2-1 per Spizzirri.

