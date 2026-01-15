ATP 250 Auckland 2026: Darderi battuto in tre set, Giron vola in semifinale

Luciano Darderi esce sconfitto dall’ATP 250 di Auckland nel match di quarti di finale contro Marcos Giron. Il trentaduenne statunitense è riuscito a prevalere 1-6 7-5 6-4 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco in un match condizionato fortemente dalle molte interruzioni per pioggia. Dopo un inizio promettente il classe 2002 non è riuscito a chiudere la partita e prendersi la semifinale, nonostante fosse la testa di serie numero 4. Dal canto suo, il numero 60 del mondo può essere soddisfatto della reazione dopo un primo parziale complicato, attendendo il suo avversario al prossimo turno: uno tra Ben Shelton e Sebastian Baez.

Darderi-Giron: La partita

Il primo set è a senso unico, nonostante il break in avvio di Giron, l’italiano reagisce e conquista sei game consecutivi. Nel secondo parziale regge l’equilibrio fino a quando lo statunitense ruba il servizio e va avanti 5-3, l’azzurro però lo riprende subito. Nel game che lo porterebbe al tie-break, il numero 24 del mondo cede la battuta, si va al terzo. Il gioco è più di una volta temporaneamente sospeso per pioggia, ma si riesce ad arrivare al set decisivo dove Giron si porta inizialmente sul 4-1. Nel momento di chiudere il match però Darderi torna a contatto conquistando il break, a sua volta perso nel game successivo che regala la semifinale al nativo della California.