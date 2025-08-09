Palmieri incantato dal Challenger di Todi: “Qui una passione tangibile”

Alla presentazione ufficiale della diciassettesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup, tra i volti più noti c’era anche Sergio Palmieri, ex direttore degli Internazionali BNL d’Italia e figura di riferimento per l’organizzazione di eventi di alto livello. La sua presenza a Todi non è casuale: Palmieri ha costruito negli anni un legame speciale con il torneo umbro, che segue con attenzione e affetto.

Con la sua esperienza pluridecennale, maturata a stretto contatto con campioni, addetti ai lavori e realtà internazionali, Palmieri ha voluto sottolineare quanto sia raro trovare la passione che anima questo evento: “Il mio rapporto con il torneo di Todi è molto particolare. Personalmente, mi affascina tanto la passione che c’è attorno all’organizzazione di questi tornei, con un occhio di riguardo verso questa tappa umbra. Nel corso della mia vita ho vissuto numerose edizioni di eventi molto importanti, ma il paradosso è che organizzarli è quasi più facile perché spesso non manca niente e tutti si candidano per fare la propria parte”.

Proprio per questo, secondo Palmieri, il lavoro svolto a Todi merita un riconoscimento speciale: “In manifestazioni come questa ogni cosa è più complessa, per cui riuscire ad ottenere un certo livello di professionalità è un traguardo ancora più grande e questo va sottolineato. Vengo qui ogni anno e spero di continuare a farlo ancora per numerose edizioni, proprio perché trovo sempre un ambiente sano e prezioso dove la grande passione è tangibile“.

