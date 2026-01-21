Australian Open 2026: Paolini supera Frech, pioggia e interruzioni qualificandosi per il terzo turno

Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open 2026. La 30enne di Bagni di Lucca supera la polacca Magdalena Frech col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Un match iniziato sulla Kia Arena – conclusosi poi sulla John Cain Arena a causa delle svariate interruzioni per pioggia – caratterizzato da numerosi break: ben 9 sui 17 game giocati complessivamente. Nel prossimo turno, la numero 8 del mondo affronterà la vincente della sfida che vedrà opposte la statunitense Iva Jovic (numero 29 del seeding) e l’australiana Priscilla Hon (numero 121 del ranking mondiale).

“Questa partita è stata un’avventura complicata – afferma Paolini nella consueta intervista a caldo post match -. Su questo campo le condizioni erano molto diverse rispetto alla Kia Arena ma meglio così perché qui non c’era vento naturalmente. Oggi ci sono stati alti e bassi. Ci sono ancora delle partite da vincere prima di poter eguagliare gli ottavi di finale che sono il mio miglior risultato qui, ma ci penseremo domani al prossimo match perché adesso ho bisogno di riposare. Grazie ragazzi per essere stati qui (dice in italiano ndr), so che è tardi per tutti quindi apprezzo molto il calore di questo pubblico“.

LA PARTITA

Inizio di primo set leggermente in salita per Paolini costretta ad annullare quattro palle break complessive nei primi due turni al servizio. L’azzurra il break se lo prende di forza al terzo tentativo nel quarto gioco. Frech prova immediatamente a reagire ma spreca tre palle del contro break. Al termine del quinto gioco il match viene sospeso per pioggia per poco meno di un’ora. Al rientro in campo la 30enne di Bagni di Lucca conquista un altro break e allunga sul 5-1. La giocatrice polacca, dopo aver annullato due set point accorcia le distanze ma perde ancora il servizio nel gioco successivo e il primo parziale si chiude 6-2 in favore dell’azzurra.

Nel secondo set, una nuova interruzione per pioggia costringe le giocatrici a uscire dal campo e a terminare il match sulla John Cain Arena. A partire meglio è Frech conquistando break in apertura. La reazione di Paolini arriva tramite l’immediato contro break. Entrambe le giocatrici continuano a faticare al servizio e nel terzo gioco tocca ancora all’azzurra annullare due palle break. La numero 8 del mondo trova l’allungo nel quarto gioco strappando il servizio all’avversaria ai vantaggi ma la tennista polacca non ci sta e torna pienamente in partita con il contro break messo a segno nel settimo game. Il canovaccio della partita non cambia di una virgola e nell’ottavo game arriva un nuovo break a favore dell’azzurra che non sbaglia al momento di servire per il match fissando il risultato finale del parziale sul 6-3.