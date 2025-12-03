Olga Danilovic: “L’oro di Djokovic alle Olimpiadi è stato un momento unico per tutta la Serbia”

“Il giorno in cui ha vinto le Olimpiadi è stato uno dei momenti più belli per il nostro paese: tutti erano emozionati”. Ha parlato così Olga Danilović al podcast Tennis Insider Club, riferendosi al suo connazionale e leggenda di questo sport, Novak Djokovic. Con la vittoria dei Giochi Olimpici del 2024, Nole ha conquistato l’ultimo tassello di una carriera per cui l’aggettivo ‘straordinaria’ è persino riduttivo.

Nell’edizione 2024 della United Cup Olga e Novak giocarono anche un doppio misto. Una partita che la tennista serba ricorda con molta ironia: “’Non posso sbagliare una palla’, mi dissi tra me e me. Volevo giocare come lui, essere un ‘supereroe’. È stata un’emozione bellissima, non volevo deluderlo”. In quell’incontro la coppia serba superò Zhang/Zheng 6-4, 1-6, 10-6.

Per Danilović, nata nel 2001, giocare al fianco di Djokovic è stato uno dei suoi sogni più grandi: “Posso dire che quel momento per me è stato come realizzare uno dei più grandi desideri. Quando sono entrata in campo e ho letto sullo schermo che stavamo giocando per il nostro paese, è stata un’emozione che non dimenticherò mai”.