A che ora Sinner-Galan in tv: data, orario, diretta streaming Atp Masters 1000 Cincinnati 2025

Jannik Sinner sfiderà Daniel Galan nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2025, in programma fino al 18 agosto. Dopo una meritata vacanza e la ripresa degli allenamenti, il numero uno al mondo fa il suo ritorno in campo per il primo dei due tornei che lo vedranno protagonista in Nord America. Due titoli da difendere per l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, chiamato a difendersi dall’assalto di Carlos Alcaraz in classifica prima a Cincinnati e poi a New York. Nel masters 1000 in corso di svolgimento in Ohio, l’esordio – dopo un bye – sarà contro il colombiano Galan, che si è sbarazzato facilmente del ceco Kopriva al primo turno. Sinner è avanti 2-0 nei precedenti. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.
Il match tra Jannik Sinner e Daniel Galan si disputerà sabato 9 agosto ad ORARIO ANCORA DA DEFINIRE. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).
