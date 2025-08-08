Programma sabato 9 agosto Cincinnati 2025 con Sinner e Musetti: ordine di gioco e orari italiani

Il programma con l’ordine di gioco di sabato 9 agosto 2025 al Cincinnati Open 2025, combined in corso di svolgimento in Ohio. A Cincy è il giorno del debutto di Jannik Sinner – opposto al qualificato colombiano Galan – ma anche di altri tennisti italiani. Sarà Italia-Francia sia nella sfida tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi che in quella tra Flavio Cobolli e Terence Atmane, mentre Lorenzo Sonego dovrà vedersela contro Zizou Bergs. In campo femminile bisognerà attendere domenica per rivedere protagonista Jasmine Paolini, ma nel frattempo si rivede dopo quasi un mese Aryna Sabalenka.
IL PROGRAMMA DI SABATO 9 AGOSTO
P&G Center Court (dalle 17:00 italiane)
-
[3] Iga Swiatek (POL) vs Anastasia Potapova
-
Pedro Martinez (ESP) vs [13] Tommy Paul (USA)
-
[1] Jannik Sinner (ITA) vs [Q] Daniel Elahi Galan (COL)
Non prima dell’01:00 :
-
[1] Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova (CZE)
-
[4] Taylor Fritz (USA) vs Borna Coric (CRO) OR [Q] Emilio Nava (USA)
Grandstand
(dalle 17:00 italiane)
-
[11] Casper Ruud (NOR) vs Arthur Rinderknech (FRA)
Non prima delle 19:00
-
Eva Lys (GER) vs [6] Madison Keys (USA)
-
[9] Elena Rybakina (KAZ) vs Renata Zarazua (MEX)
Non prima dell’01:00
-
[10] Frances Tiafoe (USA) vs Roberto Carballes Baena (ESP)
-
Yuliia Starodubtseva (UKR) OR [Q] Leolia Jeanjean (FRA) vs [5] Amanda Anisimova (USA)
Court 3 (dalle 17:00 italiane)
-
Roman Safiullin vs [7] Holger Rune (DEN)
-
[21] Leylah Fernandez (CAN) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
-
Danielle Collins (USA) OR [WC] Taylor Townsend (USA) vs [13] Liudmila Samsonova
-
[17] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Joao Fonseca (BRA)
Champions’ Court (dalle 17:00 italiane)
-
[28] Alex Michelsen (USA) vs Corentin Moutet (FRA)
-
[25] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Fabian Marozsan (HUN)
-
Olga Danilovic (SRB) vs [30] Emma Raducanu (GBR)
-
[28] Anna Kalinskaya vs Peyton Stearns (USA)
Court 10 (dalle 17:00 italiane)
-
Benjamin Bonzi (FRA) vs [8] Lorenzo Musetti (ITA)
-
Maya Joint (AUS) vs [18] Beatriz Haddad Maia (BRA)
-
[Q] Clervie Ngounoue (USA) vs [19] Elise Mertens (BEL)
-
[Q] Terence Atmane (FRA) vs [15] Flavio Cobolli (ITA)
Court 4 (dalle 17:00 italiane)
-
Tatjana Maria (GER) vs [25] Marta Kostyuk (UKR)
-
Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs [23] Felix Auger-Aliassime (CAN)
-
Sebastian Baez (ARG) vs [30] Gabriel Diallo (CAN)
-
TBD vs [14] Diana Shnaider
Court 7 (dalle 17:00 italiane)
-
[1] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) vs
Caroline Dolehide (USA) / Sofia Kenin (USA)
-
Su-Wei Hsieh (TPE) / Ena Shibahara (JPN) vs
[2] Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL)
-
[19] Tomas Machac (CZE) vs [Q] Adrian Mannarino (FRA)
-
[12] Ekaterina Alexandrova vs Lulu Sun (NZL)
Court 8 (dalle 17:00 italiane)
-
Magda Linette (POL) / Clara Tauson (DEN) vs
Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR)
-
[WC] Emma Navarro (USA) / Margaret Navarro (USA) vs
Giuliana Olmos (MEX) / Aldila Sutjiadi (INA)
-
[WC] Iva Jovic (USA) / Ashlyn Krueger (USA) vs
Hailey Baptiste (USA) / Jessica Pegula (USA)
-
[WC] Barbora Krejcikova (CZE) / Jelena Ostapenko (LAT) vs
Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SRB)
Court 9 (dalle 17:00 italiane)
-
[27] Anastasia Pavlyuchenkova vs [Q] Aoi Ito (JPN)
-
[22] Magdalena Frech (POL) vs Sorana Cirstea (ROU)
-
[Q] Coleman Wong (HKG) vs [20] Ugo Humbert (FRA)
-
Zizou Bergs (BEL) vs [31] Lorenzo Sonego (ITA)
