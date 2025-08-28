Us Open 2025, ritiro Lys nel secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Eva Lys si è ritirata nel corso del secondo set del suo match di secondo turno agli Us Open 2025 contro Linda Noskova. Battuta d’arresto per la tedesca, che ha alzato bandiera bianca quando si trovava sotto 4-6 0-3 al cospetto della ceca. Lys aveva chiamato già un medical time-out sul 2-5 del primo set, ma dopo l’intervento del fisioterapista era riuscita a vincere due games di fila. Poi, di nuovo un down fisico che l’ha portata sotto nettamente nel secondo parziale e a prendere la decisione di ritirarsi.

Lys, il motivo del ritiro

Ancora problemi alla schiena per la tedesca, che ricordiamo soffre di spondiloartrite, una malattia autoimmune che genera stanchezza e lombalgia. Un problema che Lys è costretta a gestire, non a caso la scorsa settimana aveva deciso di ritirarsi prima dei quarti di finale al WTA di Cleveland per arrivare al meglio a New York. Purtroppo non è servito.

Ritiro Lys, cosa succede con le scommesse