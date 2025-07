Annunciata l’entry list del Challenger di Todi: ci sono Taberner e Travaglia

Gli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup sono pronti a ripartire con l’edizione numero diciassette. Il Tennis Club Todi 1971 aprirà le sue porte dal 10 al 16 agosto per il torneo Challenger 75, una delle rassegne più longeve d’Italia. Dopo le partecipazioni di tennisti del calibro di Carlos Alcaraz e Luciano Darderi negli anni precedenti, la kermesse del 2024 ha visto le prime vittorie nella categoria del giovane talento Pierluigi Basile, mentre per quest’anno è confermata la presenza del campione in carica Carlos Taberner. La conferenza stampa di presentazione si terrà il 9 agosto alle 10.30, con un ‘ospite’ speciale: la Coppa Davis sarà infatti esposta con ingresso gratuito alla Sala Vetrata dei Portici Comunali, nell’ambito del Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il Tennis Club Todi 1971 cambia look – Mai come quest’anno, l’aspetto del Tennis Club 1971 apparirà diverso ai tanti appassionati che accorreranno per vedere il torneo. Questo grazie agli investimenti portati a termine grazie alla sinergia tra MEF Tennis Events ed il Comune di Todi, così da venire incontro alle richieste dell’ATP per l’aumento degli standard previsti dalla categoria Challenger. “Da settembre 2007 ad agosto 2025, l’emozione che provo è sempre la stessa – ha raccontato l’amministratore unico di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. In 18 anni abbiamo organizzato, nello splendido impianto comunale del Tennis Club Todi 1971, 17 edizioni di tornei dell’ATP Challenger Tour, 5 tornei dell’ITF Women’s Circuit, una finale scudetto di Serie A1, i Campionati Italiani Assoluti e numerosi Campionati Italiani Under. Giocatori del calibro di Daniil Medvedev, Thomas Muster, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Gaston Gaudio, Filippo Volandri, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli, Marco Cecchinato, Jasmine Paolini e decine di altri top 100 hanno calcato i nostri campi. Il nostro club vuole assolutamente mantenere un torneo ATP Challenger a Todi! Per farlo sono stati richiesti importanti investimenti da parte dell’ATP. Quest’anno inaugureremo una palestra e una players lounge ospitate in due nuove e bellissime strutture, perfettamente integrate nello scenario del circolo, oltre ad un nuovo campo in terra rossa. Si tratta di investimenti significativi che, senza la sinergia e la collaborazione con l’amministrazione comunale, non sarebbero stati possibili. Inoltre, la FITP ha voluto premiare il Tennis Club Todi 1971 e MEF Tennis Events inserendo la cittadina nel Trophy Tour: il 9 e 10 agosto avremo la Coppa Davis, esposta e visitabile gratuitamente presso la Sala Vetrata di Piazza Garibaldi”.

Si rinnova l’alleanza con il Comune di Todi – Come ogni anno, per la realizzazione del torneo è fondamentale il supporto del Comune di Todi, rappresentato dal sindaco Antonino Ruggiano: “Quando ormai 18 anni fa è iniziata l’avventura degli Internazionali di Tennis Città di Todi eravamo pieni di entusiasmo, ma mai avremmo pensato che ci saremmo ritrovati qui, quasi due decenni dopo, a vivere dei momenti così straordinari per tutto il movimento tennistico italiano. I successi, a partire da quelli eccezionali di Jannik Sinner e degli altri campioni azzurri della racchetta, hanno acceso una passione ed un’attenzione mediatica verso il tennis che risultano seconde soltanto a quelle registrate dagli italiani per la Nazionale di calcio. Se poi pensiamo che alcuni dei leader della classifica mondiale ATP, protagonisti alle ultime finali di Roland Garros e Wimbledon, quali Carlos Alcaraz, sono passati per i campi del Tennis Club Todi, la soddisfazione è davvero completa. Con questo retroterra la città è pronta ad ospitare l’edizione 2025, nella piena consapevolezza che vivremo giornate di grande sport ed agonismo e che l’immagine di Todi ne trarrà ancora una volta una positiva ricaduta a livello di promozione turistica a livello internazionale”.

CERgo è il nuovo title sponsor del torneo – Per la diciassettesima edizione del Challenger 75, le ambizioni della comunità energetica rinnovabile CERgo e quelle di MEF Tennis Events si sono unite per dare risonanza ad un messaggio di sostenibilità. “Il concetto delle comunità energetiche è la costruzione di impianti che producano energia green a disposizione dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni – ha spiegato uno dei soci fondatori, Salvatore Micoli –. Il suo uso è fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 nel mondo, un messaggio che riteniamo sia molto importante divulgare il più possibile. La sinergia con MEF Tennis Events era nata a marzo in occasione di un torneo di padel, e siamo molto contenti che proceda ora e speriamo nel corso degli anni con il tennis”. Proprio in Umbria, a Todi ed a Foligno, sono presenti due impianti capaci di produrre energia green: “Sono luoghi fondamentali per portare avanti questa missione. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo fatto passi avanti molto importanti, ma dobbiamo fare ancora meglio per far sì che sempre più cittadini, imprese ed istituzioni li utilizzino per sviluppare e consumare energia pulita”.

Il campione in carica Taberner guida l’entry list – Stessa storia, stesso posto, stesso bar. 12 mesi esatti dopo la vittoria della sedicesima edizione della kermesse umbra, il numero 111 ATP Carlos Taberner sarà ancora una volta presente a Todi, in testa all’entry list. Tra i protagonisti del torneo umbro ci sono anche tre tennisti azzurri: oltre a Federico Arnaboldi, si sono aggiunti anche Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, freschi vincitori rispettivamente dei Challenger di Modena e Milano. La seconda forza del seeding è lo svizzero Jerome Kym: attualmente numero 145 del mondo, il ventiduenne ha alzato due titoli nella categoria lo scorso anno, mentre solo pochi giorni fa ha disputato i quarti di finale dell’ATP 250 di Gstaad. Tra i nomi interessanti ai nastri di partenza figura anche Federico Coria, fratello dell’ex numero 3 ATP ed ex capitano della Nazionale argentina Guillermo, nonché detentore di 6 titoli del circuito cadetto.

