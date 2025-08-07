Montepremi Wta 1000 Cincinnati 2025 con Paolini: prize money, punti per il ranking

Il montepremi, il prize money e i punti per il ranking del Wta 1000 di Cincinnati 2025, in programma fino al 18 agosto. Dopo quasi un mese di stop torna in campo Aryna Sabalenka, che forte dell sua prima posizione mondiale ora vuole difendere il titolo in Ohio e poi trionfare anche a New York come lo scorso anno. La concorrenza è come sempre agguerrita, a partire dalle tenniste di casa che puntano a far bene davanti al loro pubblico dopo le delusioni canadesi. Cerca riscatto anche Jasmine Paolini, che si trova ad affrontare un periodo senz’altro complicato. La toscana è una delle solamente due tenniste azzurre al via: con lei Lucia Bronzetti.
MONTEPREMI TORNEO ATP CINCINNATI
Il prize money totale del torneo femminile di Cincinnati si avvicina ai 5 milioni di euro totali. Il tabellone allargato a 96 giocatrici porta un aumento di circa il 65% rispetto all’edizione dello scorso anno. I punti per la vincitrice – come di consueto – restano invece 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.
MONTEPREMI WTA 1000 MONTREAL 2025
PRIMO TURNO – € 10.327 (10 punti)
SECONDO TURNO – € 16.667 (35 punti)
TERZO TURNO – € 30.093 (65 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 51.936 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – € 97.957 (215 punti)
SEMIFINALI – € 188.857 (390 punti)
FINALISTA – € 358.838 (650 punti)
VINCITRICE – € 689.338 (1000 punti)
