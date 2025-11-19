Adriano Galliani al miele per Sinner “Faccio disperare mia moglie, ho preso una cotta per lui”

Intervistato da Sky Sport in occasione del Gran Galà del 3º Trofeo Italo Galbiati, Adriano Galliani, ex amministratore delegato di Milan e Monza, ha speso parole dolcissime per Jannik Sinner. Dopo aver rivolto i complimenti all’emittente per la copertura delle ATP Finals, Galliani si è poi soffermato sul numero uno azzurro.

“Io sono sempre stato innamorato di Djokovic e poi improvvisamente mi sono innamorato perdutamente per Sinner – ha affermato -. Intanto sono stato molto fortunato perché entrambi sono milanisti purosangue. Ho preso una cotta per lui, faccio disperare mia moglie perché vedo qualsiasi torneo, che sia in Australia, a notte fonda o mattino presto. Cerco di non avere impegni lavorativi quando gioca e lo scorso giorno ho addirittura guardato il suo allenamento alle 14:30”.