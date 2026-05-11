L’orario di Sinner-Pellegrino: data e diretta tv ottavi di finale Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Jannik Sinner e lo farà contro Andrea Pellegrino, nel match valevole per gli ottavi di finale Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo nel suo percorso si è imposto su Sebastian Ofner e Alexei Popyrin, mentre il pugliese, partito dalle qualificazioni, nel main draw ha avuto la meglio su Luca Nardi, Arthur Fils e Frances Tiafoe. Nell’unico precedente, giocato nel 2019 in finale all’ITF sulla terra battuta di Santa Margherita Di Pula, Sinner vinse con lo score di 6-1 6-1.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sinner e Pellegrino andrà in scena martedì 12 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento). Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.