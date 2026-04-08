Quando Sinner-Machac in tv: data, orario e diretta ottavi Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Sarà Tomas Machac l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Dopo il comodo successo all’esordio contro Humbert, il tennista azzurro torna in campo e ritrova il ceco, già battuto pochi mesi fa a Doha. Ampiamente favorito Sinner, che mette nel mirino i quarti nel Principato.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-MACHAC

La sfida tra Sinner e Humbert andrà in scena giovedì 9 aprile come secondo match dalle 11.00 sul Campo Ranieri III. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).