L’orario di Darderi-Paul: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Luciano Darderi e lo farà contro Tommy Paul, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. L’azzurro all’esordio si è imposto su Yannick Hanfann, mentre lo statunitense ha avuto la meglio su Aleksandar Vukic. Nei precedenti Paul è in vantaggio di 2-0, entrambi risalenti al 2024

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Darderi e Paul e andrà in scena domenica 10 maggio nel quinto match dalle 11.00 sulla BNP Paribas Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).