Esibizione Sabalenka-Kyrgios in tv: data, orario e canale Battaglia dei Sessi

La data, l’orario, la regole dove vedere il match e tutte le informazioni utili sulla Battaglia dei Sessi che vedrà tra in campo Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Dopo mesi di parole e proclami, si va in campo per questa speciale esibizione che vedrà affrontarsi l’attuale numero uno del ranking WTA e l’ex top-10 e finalista di Wimbledon della classifica Atp.

LE REGOLE

L’incontro si disputerà al meglio dei tre set, con un tie-break decisivo ai 10 punti in caso di necessità. La particolarità è che il campo di Sabalenka sarà più piccolo del 9% rispetto a quello di Kyrgios.

QUANDO E DOVE VEDERE SABALENKA-KYRGIOS

Il match andrà in scena domenica 28 dicembre a partire dalle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguire in diretta in chiaro la partita su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTennix.