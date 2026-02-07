Challenger Tenerife 2026, Maestrelli continua a vincere: è in finale

Non poteva esserci una finale migliore nel Challenger di Tenerife 2026, organizzato da MEF Tennis Events. A contendersi il titolo saranno infatti le prime due teste di serie: l’italiano Francesco Maestrelli e lo spagnolo Daniel Merida Aguilar. Prosegue il magic moment del tennista pisano, che dopo l’exploit all’Australian Open non ha voluto modificare il suo calendario e ha scelto comunque di volare alle Canarie per disputare un evento per cui ha sempre speso parole al miele.

L’amore è reciproco perché Maestrelli è approdato in finale senza perdere set, incamerando ulteriori punti che lo avvicinano al sogno chiamato top 100 (è già certo di ritoccare il best ranking, virtualmente è numero 107). In semifinale, l’azzurro ha sconfitto per 6-4 6-3 in poco più di un’ora e mezza il beniamino di casa Pol Martin Tiffon.

Niente derby però nell’atto conclusivo perché l’altro italiano rimasto in gara Stefano Travaglia si è dovuto inchinare al ventunenne Merida Aguilar, sempre più in ascesa. 6-1 3-6 7-5 il punteggio dell’incontro, durato due ore e 16 minuti, in cui il marchigiano ha battagliato fino alla fine ma non ha grossi rimpianti dato che il suo avversario di fatto non gli ha concesso chance.