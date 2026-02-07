ChallengerNews

Challenger Tenerife 2026, Maestrelli continua a vincere: è in finale

By Antonio Sepe
1 Min Read
Francesco Maestrelli al torneo di Tenerife 2026
Francesco Maestrelli - Foto Sophia Lavrov

Non poteva esserci una finale migliore nel Challenger di Tenerife 2026, organizzato da MEF Tennis Events. A contendersi il titolo saranno infatti le prime due teste di serie: l’italiano Francesco Maestrelli e lo spagnolo Daniel Merida Aguilar. Prosegue il magic moment del tennista pisano, che dopo l’exploit all’Australian Open non ha voluto modificare il suo calendario e ha scelto comunque di volare alle Canarie per disputare un evento per cui ha sempre speso parole al miele.

L’amore è reciproco perché Maestrelli è approdato in finale senza perdere set, incamerando ulteriori punti che lo avvicinano al sogno chiamato top 100 (è già certo di ritoccare il best ranking, virtualmente è numero 107). In semifinale, l’azzurro ha sconfitto per 6-4 6-3 in poco più di un’ora e mezza il beniamino di casa Pol Martin Tiffon.

Niente derby però nell’atto conclusivo perché l’altro italiano rimasto in gara Stefano Travaglia si è dovuto inchinare al ventunenne Merida Aguilar, sempre più in ascesa. 6-1 3-6 7-5 il punteggio dell’incontro, durato due ore e 16 minuti, in cui il marchigiano ha battagliato fino alla fine ma non ha grossi rimpianti dato che il suo avversario di fatto non gli ha concesso chance.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS