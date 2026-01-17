Australian Open 2026: Berrettini dà forfait, salta la sfida con De Minaur

Matteo Berrettini dà forfait all’Australian Open 2026, nella giornata di lunedì avrebbe dovuto fare il suo esordio contro il padrone di casa Alex de Minaur ma è arrivata la triste notizia del suo ritiro dal torneo, al suo posto entra il lucky loser Mackenzie McDonald che sfiderà l’australiano. Matteo dopo la buona preparazione svolta Dubai e l’ottima prestazione al Kooyong Classic contro Learner Tien sconfitto per 6-2 6-2 e la sconfitta contro Schoolkate, nella giornata di ieri si era ritirato nell’esibizione Red Bull.